Démission de François Legault

Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, alors que sa popularité poursuivait sa chute dans les sondages.

Effectivement, un Sondage Pallas Data–Qc125 paru mardi place la CAQ en 4e position en vue des prochaines élections, avec 11% des intentions de vote.

