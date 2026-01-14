Réaction du milieu syndical

Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui a soulevé de nombreuses réactions de la part de la classe politique, mais aussi du milieu syndical.

Écoutez Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, et Maglie Picard, présidente de la FTQ, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.