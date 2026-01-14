 Aller au contenu
Politique provinciale
Réaction du milieu syndical

Démission de Legault : «C'était la chose à faire» -Éric Gingras

par 98.5

0:00
15:50

Entendu dans

La commission

le 14 janvier 2026 14:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Démission de Legault : «C'était la chose à faire» -Éric Gingras
Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui a soulevé de nombreuses réactions de la part de la classe politique, mais aussi du milieu syndical. 

Écoutez Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec, et Maglie Picard, présidente de la FTQ, en discuter au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«On s'y attendait, mais aucune rumeur n'avait circulé, donc on est surpris du moment. Mais lorsque le premier ministre a fait le choix, il y a quelques mois, de prendre un ton plus belliqueux, batailleur et de diviser en cassant du sucre sur le dos des syndicats et d'autres groupes, soit le pari allait fonctionner et il allait monter dans les sondages, soit il allait démissionner. Et là, il voit que les Québécois n'embarquent pas là-dedans et démissionne. C'était la bonne chose à faire.»

Éric Gingras

«Dans son premier mandat, c'était la pandémie, et je pense que personne n'aurait pu faire mieux. C'était du jamais vu. Donc je lui rends le travail qu'il a fait. Mais, à partir du moment où on a vécu les attaques de tarifs du gouvernement américain de Donald Trump, on a vu rapidement que c'était un gouvernement qui n'avait pas l'envergure, ni l'imagination ou le leadership pour être capable de répondre à ces attaques-là.»

Maglie Picard

Vous aimerez aussi

«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»
Radio textos
«Ça prend de la sagesse puis du courage pour démissionner avant le rendez-vous»
0:00
28:34
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
Le Québec maintenant
«Je pense qu'il a bien connecté avec la population pendant la pandémie»
0:00
8:08

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Bilan de François Legault: l'heure des comptes pour le gouvernement comptable
Rattrapage
Bilan et succession à la CAQ
Bilan de François Legault: l'heure des comptes pour le gouvernement comptable
Covid-19: «Legault voulait prendre les décisions en assumant la responsabilité»
Rattrapage
Bilan de la pandémie
Covid-19: «Legault voulait prendre les décisions en assumant la responsabilité»
Sondages et intentions de vote très bas : «Je n'ai jamais vu ça!»
Rattrapage
Démission de François Legault
Sondages et intentions de vote très bas : «Je n'ai jamais vu ça!»
Démission de Legault: François Bonnardel ne ferme pas la porte à la chefferie
Rattrapage
Nouveau chapitre pour la CAQ en 2026
Démission de Legault: François Bonnardel ne ferme pas la porte à la chefferie
Réduire l'écart entre le Québec et l'Ontario: «On peut dire qu'il a réussi ça»
Rattrapage
Démission de François Legault
Réduire l'écart entre le Québec et l'Ontario: «On peut dire qu'il a réussi ça»
«Le geste que pose François Legault est très noble, très courageux»
Rattrapage
Annonce surprise du premier ministre
«Le geste que pose François Legault est très noble, très courageux»
Fin d’un règne: retour sur 25 ans d’engagement politique de François Legault
Rattrapage
De souverainiste à nationaliste
Fin d’un règne: retour sur 25 ans d’engagement politique de François Legault
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
Rattrapage
Qui pour succéder au fondateur de la CAQ?
Démission de François Legault: la classe politique réagit au séisme
Le meilleur et le pire premier ministre: le bilan statistique de Legault
Rattrapage
Démission surprise
Le meilleur et le pire premier ministre: le bilan statistique de Legault
François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?
Rattrapage
«Les Québécois veulent du changement»
François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?
La Ville de Québec aura son mot à dire sur le 3e lien
Rattrapage
Impacts sur le quartier Sillery
La Ville de Québec aura son mot à dire sur le 3e lien
«Le bidet, une excellente façon de réduire nos dépenses en 2026»
Rattrapage
Nouvelle tendance écologique et économique?
«Le bidet, une excellente façon de réduire nos dépenses en 2026»
L'anxiété liée à l'actualité: un phénomène envahissant pour plusieurs Québécois
Rattrapage
Donald Trump, Gaza, changements climatiques
L'anxiété liée à l'actualité: un phénomène envahissant pour plusieurs Québécois
Charles Milliard ne fera pas cavalier seul: Mario Roy se lance dans la course
Rattrapage
Chefferie du Parti libéral du Québec
Charles Milliard ne fera pas cavalier seul: Mario Roy se lance dans la course