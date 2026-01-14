Démission de François Legault

Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui entrainera une course à la chefferie pour la Coalition avenir Québec.
François Legault a profité de son allocution pour revenir sur ses actions pour améliorer l'économie de la province, et des efforts qu'il a déployés pour réduire de l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario.
Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, discuter du bilan économique de François Legault, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Réduire l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario, on peut dire qu'il a réussi ça. L'économie québécoise a rapetissé son écart richesse d'un tiers avec l'Ontario durant la durée du mandat du gouvernement Legault. Et ça, je pense que c'est une satisfaction pour lui, indéniable.»