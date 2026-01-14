Démission de François Legault

Le premier ministre du Québec du Québec, François Legault, a annoncé sa démission mercredi, ce qui entrainera une course à la chefferie pour la Coalition avenir Québec.

François Legault a profité de son allocution pour revenir sur ses actions pour améliorer l'économie de la province, et des efforts qu'il a déployés pour réduire de l'écart de richesse entre le Québec et l'Ontario.

Écoutez Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques à l’Université de Sherbrooke, discuter du bilan économique de François Legault, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.