Qui pour succéder au fondateur de la CAQ?

L'annonce de la démission de François Legault a provoqué un véritable «tremblement de terre» sur la scène politique québécoise.

Les réactions fusent, allant de la déception de ses fidèles alliés, comme Sébastien Schneeberger, à la lucidité des opposants.

Si Paul St-Pierre Plamondon et Charles Milliard saluent l'engagement sincère et les 25 ans de carrière de l'homme, Éric Duhaime rappelle ses racines conservatrices tout en soulignant un bilan en demi-teinte au pouvoir.

Ce départ sans prime, estimé à un sacrifice personnel de 275 000 $, laisse la CAQ face au défi de se renouveler sans son fondateur.

Écoutez les réactions de Pierre Dufour, député indépendant d'Abitibi-Est, Charles Milliard, candidat à la chefferie du PLQ, Sébastien Schneeberger, député de la CAQ à Drummond-Bois-Francs et d'Eric Duhaime, chef du PCQ, mercredi à La commission.