La démission surprise de François Legault marque la fin d'un parcours politique aux contrastes saisissants.

Jean-Marc Léger souligne que Legault détient à la fois les records historique de popularité (76 % en 2020) et d'impopularité (16 % d'intentions de vote).

Ce départ, jugé inévitable par l'expert, offre toutefois une chance de survie à la CAQ.

Cependant, le parti fait face à un défi colossal: se renouveler sans son fondateur alors qu'il est profondément divisé entre ses ailes nationaliste et fédéraliste.

Le prochain chef, qui deviendra automatiquement premier ministre, héritera du contrôle de l'agenda politique.

Écoutez Jean-Marc Léger, président de la maison de sondages Léger, analyser la décision du PM, mercredi à La commission.