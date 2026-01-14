«Les Québécois veulent du changement»

Dans une annonce qui a provoqué une véritable «éclipse médiatique», le premier ministre François Legault a confirmé sa démission de la tête du Québec et de la CAQ ce mercredi 14 janvier.

Invoquant un désir de changement manifeste de la part de la population, M. Legault a affirmé agir pour le bien de son parti et de la province.

Le parti dispose désormais de six mois pour désigner son successeur.

Écoutez Louis Lacroix, chef parlementaire pour Cogeco à l’Assemblée nationale, donner tous les détails, mercredi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.