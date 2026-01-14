 Aller au contenu
Politique provinciale
«Les Québécois veulent du changement»

François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?

par 98.5

0:00
13:52

La commission

le 14 janvier 2026 12:39

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

François Legault démissionne: prend-il la bonne décision?
Louis Lacroix / Cogeco Média

Dans une annonce qui a provoqué une véritable «éclipse médiatique», le premier ministre François Legault a confirmé sa démission de la tête du Québec et de la CAQ ce mercredi 14 janvier.

Invoquant un désir de changement manifeste de la part de la population, M. Legault a affirmé agir pour le bien de son parti et de la province. 

Le parti dispose désormais de six mois pour désigner son successeur.

Écoutez Louis Lacroix, chef parlementaire pour Cogeco à l’Assemblée nationale, donner tous les détails, mercredi à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«J'ai pas senti de tristesse. Il a même souri à plusieurs moments. Donc j'ai l'impression que c'est une décision qu'il a mûri pendant le temps des Fêtes.»

Louis Lacroix

