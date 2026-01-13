50e anniversaire de la mort d'Agatha Christie

Les œuvres d'Agatha Christie «sont beaucoup plus populaires auprès des enseignants qu'auprès des élèves», indique le professeur Luc Papineau, à l'occasion du 50e anniversaire de la mort de l'autrice.

C'est ce qu'a confirmé la bibliothécaire de M. Papineau lorsque questionnée par ce dernier à ce sujet.

«Ils vont aller vers des auteurs québécois, vers des romans policiers récents», explique-t-il.

Écoutez Luc Papineau, professeur de français au secondaire depuis 33 ans, en dire plus à ce sujet, au Québec maintenant, mardi.