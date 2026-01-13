Le légendaire chanteur espagnol de 82 ans, Julio Iglesias, fait face à de graves accusations.

Deux anciennes employées ont déposé une plainte en justice en Espagne le 5 janvier dernier, alléguant des faits survenus en 2021 dans ses résidences privées de la République dominicaine et des Bahamas.

Les plaignantes, âgées de 28 ans et 22 ans à l'époque, décrivent un climat d'abus où elles se sentaient traitées comme des «objets» ou des «esclaves».

