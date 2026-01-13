Soulèvements importants

La situation est tendue en Iran. Les bilans du nombre de morts varient entre 700 et 12 000, mais qu'en est-il vraiment?

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste spécialisée en politique internationale, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant.

Alexandra Szacka estime qu'il «ne serait pas étonnant vu la brutalité de cette répression» que le nombre de décès se rapproche des 12 000.

Elle souligne que les soulèvement qui ont lieu actuellement dans le pays du Moyen-Orient sont d'une d'une ampleur sans précédent.