 Aller au contenu
Politique internationale
Soulèvements importants

Iran: «Il ne serait pas étonnant» qu'il y ait eu 12 000 morts

par 98.5

0:00
6:52

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 janvier 2026 16:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Iran: «Il ne serait pas étonnant» qu'il y ait eu 12 000 morts
Le Québec maintenant / Cogeco Média

La situation est tendue en Iran. Les bilans du nombre de morts varient entre 700 et 12 000, mais qu'en est-il vraiment?

Écoutez Alexandra Szacka, journaliste spécialisée en politique internationale, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant.

Alexandra Szacka estime qu'il «ne serait pas étonnant vu la brutalité de cette répression» que le nombre de décès se rapproche des 12 000.

Elle souligne que les soulèvement qui ont lieu actuellement dans le pays du Moyen-Orient sont d'une d'une ampleur sans précédent.

«J'étais là en 2009 et les Basijs ont tiré sur la foule, mais il y avait 150 morts et il y avait à l'époque, vous vous souvenez, l'élection contestée de Mahmoud Ahmadinejad à l'élection présidentielle et où les gens sont sortis dans les rues. On a appelé ça la vague verte. Ça a fini au bout de quelques jours et des centaines de milliers de gens dans les rues et par une répression violente, mais jamais comme celle qu'on voit maintenant.»

Alexandra Szacka

Vous aimerez aussi

La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
La commission
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
0:00
7:48
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
La commission
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
0:00
7:44

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Il y aurait des exécutions prévues dans les prochaines heures» en Iran
Rattrapage
Rébellion et répression
«Il y aurait des exécutions prévues dans les prochaines heures» en Iran
Les jeunes lisent-ils encore des romans d'Agatha Christie?
Rattrapage
50e anniversaire de la mort d'Agatha Christie
Les jeunes lisent-ils encore des romans d'Agatha Christie?
Julio Iglesias visé par deux plaintes pour agressions sexuelles et viols
Rattrapage
Chanteur espagnol
Julio Iglesias visé par deux plaintes pour agressions sexuelles et viols
Qu'est-ce que le «mode épicé» de Grok, l'IA du réseau X?
Rattrapage
Elon Musk s'accroche à son logiciel controversé
Qu'est-ce que le «mode épicé» de Grok, l'IA du réseau X?
Marketplace: «Première des choses, on ne fait pas la transaction à la résidence»
Rattrapage
Nouveau type de fraude avec les iPhone
Marketplace: «Première des choses, on ne fait pas la transaction à la résidence»
Un exploit pour Alexandre Carrier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Un exploit pour Alexandre Carrier
Charlotte Cardin brille en France: 3 nominations aux Victoires de la musique
Rattrapage
Récompenses musicales
Charlotte Cardin brille en France: 3 nominations aux Victoires de la musique
«La taxation telle qu'on la connaît... elle ne fonctionne plus»
Rattrapage
Vers une réforme de la fiscalité municipale
«La taxation telle qu'on la connaît... elle ne fonctionne plus»
Le procès de la mort de Meriem Boundaoui s'ouvre
Rattrapage
Fusillade dans Saint-Léonard
Le procès de la mort de Meriem Boundaoui s'ouvre
Encore trois gardiens avec le Tricolore: un échange à prévoir?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Encore trois gardiens avec le Tricolore: un échange à prévoir?
FED: Jerome Powell reçoit une convocation du Département de la Justice
Rattrapage
Réserve fédérale américaine
FED: Jerome Powell reçoit une convocation du Département de la Justice
La «ligne rouge» franchie en Iran: quelles seront les sanctions des États-Unis?
Rattrapage
Forte répression dans le pays
La «ligne rouge» franchie en Iran: quelles seront les sanctions des États-Unis?
Rencontre avec les Premières Nations: Mark Carney veut réparer les pots cassés
Rattrapage
Projets énergétiques
Rencontre avec les Premières Nations: Mark Carney veut réparer les pots cassés
Guy Cormier ne sera pas candidat au PLQ: Charles Milliard a le champ libre
Rattrapage
Milliard sera-t-il «couronné»?
Guy Cormier ne sera pas candidat au PLQ: Charles Milliard a le champ libre