Soulèvements importants

La situation est tendue en Iran. Les bilans du nombre de morts varient entre 700 et 12 000, mais qu'en est-il vraiment?
Écoutez Alexandra Szacka, journaliste spécialisée en politique internationale, expliquer le tout, mardi, au Québec maintenant.
Alexandra Szacka estime qu'il «ne serait pas étonnant vu la brutalité de cette répression» que le nombre de décès se rapproche des 12 000.
Elle souligne que les soulèvement qui ont lieu actuellement dans le pays du Moyen-Orient sont d'une d'une ampleur sans précédent.
«J'étais là en 2009 et les Basijs ont tiré sur la foule, mais il y avait 150 morts et il y avait à l'époque, vous vous souvenez, l'élection contestée de Mahmoud Ahmadinejad à l'élection présidentielle et où les gens sont sortis dans les rues. On a appelé ça la vague verte. Ça a fini au bout de quelques jours et des centaines de milliers de gens dans les rues et par une répression violente, mais jamais comme celle qu'on voit maintenant.»