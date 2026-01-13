 Aller au contenu
Sports
Canadiens de Montréal

Un exploit pour Alexandre Carrier

par 98.5 Sports

0:00
5:55

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 janvier 2026 16:11

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

Un exploit pour Alexandre Carrier
Esprit sportif / Cogeco Média

Le défenseur Alexandre Carrier a réussi tout un exploit en inscrivant deux buts en 20 secondes, lundi soir, contre les Canucks de Vancouver.

Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier en compagnie de Philippe Cantin et de Catherine Beauchamp.

Les sujets discutés

  • Carrier a inscrit deux buts en 20 secondes et il a atteint le plateau des 100 points dans la LNH;
  • Samuel Montembeault, qui affrontera les Capitals mardi soir, a voyagé lundi en direction de Washington;
  • Quel gardien va finir par retourner avec le Rocket? Discussion;
  • Kyle Lowry a reçu un accueil triomphal à Toronto.

