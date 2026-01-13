Canadiens de Montréal

Le défenseur Alexandre Carrier a réussi tout un exploit en inscrivant deux buts en 20 secondes, lundi soir, contre les Canucks de Vancouver.
Écoutez les nouvelles du sport avec Meeker Guerrier en compagnie de Philippe Cantin et de Catherine Beauchamp.
Les sujets discutés
- Carrier a inscrit deux buts en 20 secondes et il a atteint le plateau des 100 points dans la LNH;
- Samuel Montembeault, qui affrontera les Capitals mardi soir, a voyagé lundi en direction de Washington;
- Quel gardien va finir par retourner avec le Rocket? Discussion;
- Kyle Lowry a reçu un accueil triomphal à Toronto.