Le temps gris vous affecte?

La grisaille et le froid intense ont-ils un impact sur le moral des Québécois?

Écoutez le biométéorologue Gilles Brien faire le point, mardi après-midi, à La commission.

Ce dernier explique que l'absence de lumière, particulièrement marquée en janvier, affecte non seulement l'humeur, mais aussi la santé physique et la vitalité de la population.

Le manque de luminosité et les températures glaciales augmentent les risques de dépression saisonnière.

Le froid extrême favorise également la virulence des virus et pèse sur le système de santé, tout en ralentissant l'activité physique et même la libido des individus.