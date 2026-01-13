Projet d'agrandissement non rentable

L'agrandissement du port de Contrecoeur à Montréal, ne sera pas rentable, selon les résultats d'une étude menée par la Société pour la nature et les parcs (SNAP).

Le directeur général de l'organisme, Alain Branchaud, évoque notamment la baisse du niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent et la tendance mondiale vers de plus gros navires, dont la grande majorité n'aurait pas accès à Contrecoeur).

À son avis, certains promoteurs qui défendent l'agrandissement du port ont cours à «des manipulations au niveau de la communication, qui sont faites pour vendre le projet».

Écoutez Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec, dévoiler les résultats de l'étude à La commission, mardi.