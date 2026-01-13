 Aller au contenu
Politique
Projet d'agrandissement non rentable

Y a-t-il «des manipulations de la communication» au port de Montréal?

par 98.5

0:00
9:06

Entendu dans

La commission

le 13 janvier 2026 13:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Y a-t-il «des manipulations de la communication» au port de Montréal?
Le gouvernement du premier ministre Mark Carney souhaite agrandir le port de Montréal / La Presse Canadienne / Christopher Katsarov

L'agrandissement du port de Contrecoeur à Montréal, ne sera pas rentable, selon les résultats d'une étude menée par la Société pour la nature et les parcs (SNAP).

Le directeur général de l'organisme, Alain Branchaud, évoque notamment la baisse du niveau d’eau du fleuve Saint-Laurent et la tendance mondiale vers de plus gros navires, dont la grande majorité n'aurait pas accès à Contrecoeur).

À son avis, certains promoteurs qui défendent l'agrandissement du port ont cours à «des manipulations au niveau de la communication, qui sont faites pour vendre le projet».

Écoutez Alain Branchaud, directeur général de la SNAP Québec, dévoiler les résultats de l'étude à La commission, mardi.

«Il y a une tendance à la baisse générale au niveau mondial dans le transport de marchandises. La capacité opérationnelle au port de Montréal n'est pas atteinte. Donc, quand on regarde au port de Montréal, mais aussi dans les différentes infrastructures de la côte est, il y a vraiment une grande marge de manœuvre pour absorber une augmentation qui n'est pas prévue.»

Alain Branchaud

Vous aimerez aussi

Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
Lagacé le matin
Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
0:00
7:04
Des Québécois d’origine iranienne sans nouvelles de leurs proches
Lagacé le matin
Des Québécois d’origine iranienne sans nouvelles de leurs proches
0:00
8:06

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Denis Coderre près de la faillite: une réalité qui n'est pas celle des Québécois
Rattrapage
Économie
Denis Coderre près de la faillite: une réalité qui n'est pas celle des Québécois
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
Rattrapage
Le temps gris vous affecte?
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec
Rattrapage
Rafale de nouvelles
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec
McDo gèle ses prix: stratégie marketing ou vrai coup de pouce?
Rattrapage
Restauration
McDo gèle ses prix: stratégie marketing ou vrai coup de pouce?
Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens
Rattrapage
À Washington
Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
Rattrapage
Contrats publics
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
Craintes à Gaspé: 140 travailleurs de LM Wind Power menacés d'expulsion
Rattrapage
Le Québec risque de perdre sa seule usine de pales
Craintes à Gaspé: 140 travailleurs de LM Wind Power menacés d'expulsion
Mission Carney en Chine: le Parti québécois craint pour la sécurité nationale
Rattrapage
Un rapprochement «au pire moment»?
Mission Carney en Chine: le Parti québécois craint pour la sécurité nationale
Denis Coderre croule sous le poids d'une dette de 1,1 million $
Rattrapage
La commission
Denis Coderre croule sous le poids d'une dette de 1,1 million $
Des furets pour se débarrasser des rats
Rattrapage
Nouvelle méthode inusitée
Des furets pour se débarrasser des rats
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Rattrapage
La bonne nouvelle de la journée
Deux «rationnels» devraient s'affronter à la prochaine élection provinciale
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
Rattrapage
Haltes-chaleur à Montréal
Une jeune bénévole de 20 ans au service des personnes en situation d'itinérance
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
Rattrapage
Un jeune arrêté pour méfait
La maison d'un directeur d'école vandalisée par des élèves du secondaire
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur
Rattrapage
Un visa sera nécessaire pour s'y rendre
De nouvelles règles pour voyager en Europe entreront bientôt en vigueur