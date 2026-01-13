Le Québec risque de perdre sa seule usine de pales

Un total de 140 travailleurs étrangers temporaires de l’usine LM Wind Power de Gaspé, principalement des Philippins, pourraient être expulsés en raison de la nouvelle exigence fédérale d’un salaire minimum de 34,62 $ l’heure.

Si les travailleurs étaient expulsés, la seule usine de pales d'éolienne au Québec, essentielle à la stratégie d’Hydro-Québec pour 10 000 MW d’énergie éolienne, serait en péril.

Écoutez la présidente de la CSN, Caroline Senneville, commenter la situation, mardi, à La commission.