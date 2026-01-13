Les difficultés financières de Denis Coderre font la manchette, mardi: il a déposé une proposition de règlement après avoir accumulé 1,1 million de dollars de dettes.

Luc Ferrandez s'étonne particulièrement du fait que l'ex-maire se doive plus de 600 000 $ à lui-même via une compagnie incorporée.

Enfin, sur la scène politique, Mario Roy confirme son retour dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, malgré un appui marginal de moins de 1 % par le passé.

Écoutez la discussion de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en ouverture d'émission, mardi, à La commission.