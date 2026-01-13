 Aller au contenu
Musique
Entre succès gospel et projet de paternité

Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»

par 98.5

0:00
16:15

Entendu dans

Radio textos

le 13 janvier 2026 11:12

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Steph Carse: du «cowboy» délaissé au triomphe de «Chanteur masqué»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Récemment sacré vainqueur de Chanteur masqué, Steph Carse se livre avec émotion sur son besoin de briser l'étiquette du «cowboy» pour révéler toute l'étendue de son bagage musical.

Au-delà des projecteurs, il nous parle avec passion de sa fondation Why I Count, une mission inspirée par son propre vécu pour outiller les jeunes contre l'intimidation.

Entre ses souvenirs de gloire, ses succès actuels au sommet des palmarès et son projet de devenir papa à 60 ans, c'est une rencontre chaleureuse et inspirante à ne pas manquer. 

Écoutez le chanteur et producteur Steph Carse discuter de sa carrière et de ses projets, mardi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«En 97, je suis parti pour les États-Unis parce que le personnage du cowboy avait dépassé l'artiste.»

Steph Carse

Vous aimerez aussi

Les albums musicaux très attendus en 2026
Lacroix le matin
Les albums musicaux très attendus en 2026
0:00
7:19
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
Le Québec maintenant
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
0:00
7:26

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Rattrapage
75 % des Québécois rêvent de campagne
«Quand on n'a pas le budget pour rester en ville, où est-ce qu'on s'en va?»
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Rattrapage
Aucun expert n'a réussi à le décoder
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Rattrapage
Surprotection en garderie?
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Rattrapage
Chaussée, réseaux sociaux et bricolage
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
Rattrapage
Sobriété et vie sociale
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Rattrapage
Arrêté avec les facultés affaiblies
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Rattrapage
Mouvement «Balance ta balance»
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Rattrapage
Dès le 26 janvier
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Rattrapage
Prévenir les accidents en conditions hivernales
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
Rattrapage
Anxiété, stress et choix contraints
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Rattrapage
Nouvel étiquetage
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Piliers invisibles du système de santé: le cri du cœur des proches aidants
Rattrapage
Le coût caché de la solidarité familiale
Piliers invisibles du système de santé: le cri du cœur des proches aidants
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité
Rattrapage
Nouvelle mesure au Royaume-Uni
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité