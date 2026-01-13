Entre succès gospel et projet de paternité

Récemment sacré vainqueur de Chanteur masqué, Steph Carse se livre avec émotion sur son besoin de briser l'étiquette du «cowboy» pour révéler toute l'étendue de son bagage musical.

Au-delà des projecteurs, il nous parle avec passion de sa fondation Why I Count, une mission inspirée par son propre vécu pour outiller les jeunes contre l'intimidation.

Entre ses souvenirs de gloire, ses succès actuels au sommet des palmarès et son projet de devenir papa à 60 ans, c'est une rencontre chaleureuse et inspirante à ne pas manquer.

Écoutez le chanteur et producteur Steph Carse discuter de sa carrière et de ses projets, mardi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.