Victoire de 6-3 face aux Canucks

Les Canadiens de Montréal ont rapidement fait oublier leur défaite de samedi contre les Red Wings de Détroit. Le Tricolore a signé un gain convaincant de 6-3 face aux Canucks de Vancouver lundi soir au Centre Bell.

Alexandre Carrier avec deux buts en seulement 20 secondes est venu soulever la foule montréalaise qui était, encore une fois, au rendez-vous avec chants et vagues.

Les défenseurs et le deuxième trio du CH ont joué un rôle clé dans cette victoire.

Écoutez Jean-Michel Bourque commenter la performance des Canadiens de Montréal au micro de Patrick Lagacé, mardi.

Autres sujets abordés