Sports
Victoire de 6-3 face aux Canucks

«Deux choses ont fait la différence: les défenseurs et le 2e trio»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont rapidement fait oublier leur défaite de samedi contre les Red Wings de Détroit. Le Tricolore a signé un gain convaincant de 6-3 face aux Canucks de Vancouver lundi soir au Centre Bell. 

Alexandre Carrier avec deux buts en seulement 20 secondes est venu soulever la foule montréalaise qui était, encore une fois, au rendez-vous avec chants et vagues. 

Les défenseurs et le deuxième trio du CH ont joué un rôle clé dans cette victoire. 

Écoutez Jean-Michel Bourque commenter la performance des Canadiens de Montréal au micro de Patrick Lagacé, mardi. 

Autres sujets abordés

  • Les autres matchs dans la LNH;
  • Dernier duel du premier tour dans les séries de la NFL. 

«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
Signé Lévesque
«Les Canadiens n'ont pas été capables de tirer profit des occasions»
0:00
4:20
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Lagacé le matin
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
0:00
4:56

