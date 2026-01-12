Réserve fédérale américaine

C’est du jamais vu: le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a reçu, vendredi dernier, une convocation du Département de la Justice qui pourrait conduire à une inculpation pénale.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Powell a fait l'annonce de cette convocation dans un message vidéo;
- Powell estime que cette convocation n'a rien à voir avec le prétexte mentionné, mais qu'elle est une menace à son endroit en raison de ses politiques.