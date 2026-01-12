 Aller au contenu
Politique internationale
Forte répression dans le pays

La «ligne rouge» franchie en Iran: quelles seront les sanctions des États-Unis?

par 98.5

0:00
7:57

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 janvier 2026 17:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
La «ligne rouge» franchie en Iran: quelles seront les sanctions des États-Unis?
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Les fortes manifestations en Iran sont marquées par des coupures d'Internet une forte répression incluant des centaines, voire des milliers de morts.

Quelles sont les sanctions que pourraient appliquer les États-Unis à l'Iran alors que Donald Trump a affirmé que si le pays «tue un seul manifestant, il y aurait des conséquences»? Des frappes sont-elles à prévoir? Des tarifs leur seront-ils appliqués?

Écoutez Valérie Beaudoin et sa chronique de politique américaine à l'émission Le Québec maintenant animée par Philippe Cantin.

«Ce n'est pas aussi simple [...] ce qui se passe au Venezuela, qu'en Iran, parce que si on avait voulu faire un changement de régime ou aller juste chercher le leader suprême ou faire tomber le gouvernement, ça aurait peut-être été fait dans les dernières années. Il y a eu plusieurs tentatives, ça ne s'est pas fait.»

Valérie Beaudoin

