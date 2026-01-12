Forte répression dans le pays

Les fortes manifestations en Iran sont marquées par des coupures d'Internet une forte répression incluant des centaines, voire des milliers de morts.

Quelles sont les sanctions que pourraient appliquer les États-Unis à l'Iran alors que Donald Trump a affirmé que si le pays «tue un seul manifestant, il y aurait des conséquences»? Des frappes sont-elles à prévoir? Des tarifs leur seront-ils appliqués?

