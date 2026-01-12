Le premier ministre canadien Mark Carney tente réparer les pots cassés avec les Premières Nations cotières de la Colombie-Britannique qu'il rencontrera cette semaine pour discuter des projets énergétiques de son gouvernement. Le chef d'État quittera ensuite pour une visite diplomatique très attendue en Chine.

Selon l'analyste politique Dimitri Soudas, cette rencontre se veut un moyen de sauver les meubles après que le Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Tim Hodgson, avait déclaré avoir un agenda trop rempli pour rencontrer les communautés et avait proposé une rencontre par visioconférence aux leaders autochtones.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans la politique fédérale, Dimitri Soudas, revenir sur le sujet, lundi, à l’émission Le Québec maintenant.