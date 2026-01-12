 Aller au contenu
Société
Écoles à trois vitesses

«Notre modèle n'est pas parfait, mais on est excessivement satisfaits»

par 98.5

0:00
8:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 12 janvier 2026 15:58

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Notre modèle n'est pas parfait, mais on est excessivement satisfaits»
L'école à trois vitesses est-elle un bon modèle au Québec? / La Presse Canadienne

Le Centre de services des Chênes à Drummondville et sa directrice générale, Maude Trépanier, adoptent une technique propre à eux-mêmes concernant le système d'école à trois vitesses qui comprend les écoles publiques, les écoles privées et les programmes particuliers.

Elle explique que les critères de sélection des écoles ont été abolis et que les programmes particuliers sont devenus accessibles à tous via une méthode de tirage au sort.

«On voulait favoriser aussi l'école de territoire, donc permettre à l'élève de fréquenter son école de territoire, mais en ayant un éventail de possibilités qui répondent à ses intérêts», ajoute-t-elle.

Écoutez Maude Trépanier, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire des Chênes à Drummondville, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.

La directrice générale indique que le modèle appliqué aux écoles du CSS a été appliqué en se basant sur le Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation du Conseil supérieur de l'éducation.

«Notre modèle n'est pas parfait, mais à la fin d'une première année, on est en mesure de dire qu'on est excessivement satisfaits et nos élèves nous le témoignent parce que l'objectif, en fait, c'était que l'élève réalise son plein potentiel.»

Maude Trépanier

Vous aimerez aussi

Près de 7000 travailleurs de la santé en arrêt de travail
Le Québec maintenant
Près de 7000 travailleurs de la santé en arrêt de travail
0:00
9:16
Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»
Le Québec maintenant
Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»
0:00
5:58

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Encore trois gardiens avec le Tricolore: un échange à prévoir?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Encore trois gardiens avec le Tricolore: un échange à prévoir?
Le président Jerome Powell a reçu une convocation du Département de la Justice
Rattrapage
Réserve fédérale américaine
Le président Jerome Powell a reçu une convocation du Département de la Justice
La «ligne rouge» franchie en Iran: quelles seront les sanctions des États-Unis?
Rattrapage
Forte répression dans le pays
La «ligne rouge» franchie en Iran: quelles seront les sanctions des États-Unis?
Rencontre avec les Premières Nations: Mark Carney veut réparer les pots cassés
Rattrapage
Projets énergétiques
Rencontre avec les Premières Nations: Mark Carney veut réparer les pots cassés
Guy Cormier ne sera pas candidat au PLQ: Charles Milliard a le champ libre
Rattrapage
Milliard sera-t-il «couronné»?
Guy Cormier ne sera pas candidat au PLQ: Charles Milliard a le champ libre
Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»
Rattrapage
Période de dégel
Nids de poule à Montréal: «Chaque année, on a l'impression que c'est pire»
«C'est un rôle en or pour une actrice» -Maude Guérin
Rattrapage
Série Indéfendable
«C'est un rôle en or pour une actrice» -Maude Guérin
Un Nouvel An à L'Isle-aux-Coudres qui «ressuscite la culture québécoise»
Rattrapage
Chronique de Biz
Un Nouvel An à L'Isle-aux-Coudres qui «ressuscite la culture québécoise»
Près de 7000 travailleurs de la santé en arrêt de travail
Rattrapage
Statistiques troublantes
Près de 7000 travailleurs de la santé en arrêt de travail
L'importance d'avoir un gardien en confiance
Rattrapage
John Gibson intraitable face au CH
L'importance d'avoir un gardien en confiance
Golden Globes: Dans les coulisses du «party Netflix»
Rattrapage
83e édition
Golden Globes: Dans les coulisses du «party Netflix»
100 M$ pour l'itinérance: «C'est un message fort que la mairesse nous envoie»
Rattrapage
Budget municipal
100 M$ pour l'itinérance: «C'est un message fort que la mairesse nous envoie»
Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Les chiens sont capables d'apprendre le vocabulaire humain
Rattrapage
Société
Les chiens sont capables d'apprendre le vocabulaire humain