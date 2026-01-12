Écoles à trois vitesses

Le Centre de services des Chênes à Drummondville et sa directrice générale, Maude Trépanier, adoptent une technique propre à eux-mêmes concernant le système d'école à trois vitesses qui comprend les écoles publiques, les écoles privées et les programmes particuliers.

Elle explique que les critères de sélection des écoles ont été abolis et que les programmes particuliers sont devenus accessibles à tous via une méthode de tirage au sort.

«On voulait favoriser aussi l'école de territoire, donc permettre à l'élève de fréquenter son école de territoire, mais en ayant un éventail de possibilités qui répondent à ses intérêts», ajoute-t-elle.

Écoutez Maude Trépanier, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire des Chênes à Drummondville, expliquer le tout, lundi, au micro de Philippe Cantin.

La directrice générale indique que le modèle appliqué aux écoles du CSS a été appliqué en se basant sur le Rapport sur l'état et les besoins de l'éducation du Conseil supérieur de l'éducation.