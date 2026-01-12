 Aller au contenu
Politique internationale
Drame de Minneapolis

Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?

par 98.5

0:00
11:28

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 janvier 2026 09:34

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Les tensions se poursuivent en marge du drame de Minneapolis où un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE) a abattu une citoyenne américaine.

La polarisation liée au drame illustre, selon le chroniqueur Luc Ferrandez, une contamination idéologique complète de la société américaine, exacerbée par le contrôle des institutions par le mouvement MAGA.

Écoutez Luc Ferrandez et Patrick Lagacé analyser la situation et les raisons qui font en sorte qu'une partie de la population continue d'appuyer Donald Trump, lundi matin.

Vous aimerez aussi

La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
La commission
La cérémonie des Golden Globes a pris des allures de contestation face à Trump
0:00
7:48
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
La commission
Enquête criminelle sur le président de la Réserve fédérale américaine
0:00
4:43

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont du poids»
Rattrapage
Trop petits, les joueurs du CH?
«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont du poids»
Cité du Havre: 2500 logements dans un désert de services
Rattrapage
Développement urbain
Cité du Havre: 2500 logements dans un désert de services
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Rattrapage
Soccer, NFL et tennis
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Rattrapage
Réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Rattrapage
Début de la 6e saison
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rattrapage
Répression sanglante et à huis clos
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rachat d'armes à feu: un projet pilote au bilan squelettique
Rattrapage
Taux de participation faible
Rachat d'armes à feu: un projet pilote au bilan squelettique
Multiplication de nids-de-poule: «On récolte le fruit de cette négligence-là»
Rattrapage
Entretien et réfection des routes
Multiplication de nids-de-poule: «On récolte le fruit de cette négligence-là»
«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
Rattrapage
Vidéo
Si Trump met sa menace à exécution
«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
Regarder16:55Patrick Lagacé
Soulager le portefeuille des Américains: la proposition audacieuse de Trump
Rattrapage
Plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit
Soulager le portefeuille des Américains: la proposition audacieuse de Trump
«Charles Milliard, c'est lisse... je veux savoir ce qu'il a dans les tripes»
Rattrapage
Course à la chefferie du PLQ
«Charles Milliard, c'est lisse... je veux savoir ce qu'il a dans les tripes»
L’Internet coupé en Iran: une arme moderne de répression
Rattrapage
Entre censure numérique et tendances virales
L’Internet coupé en Iran: une arme moderne de répression
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du lundi 12 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du lundi 12 janvier
Succès et humour grinçant: le bilan des Golden Globes
Rattrapage
L'animatrice Nikki Glaser décapante
Succès et humour grinçant: le bilan des Golden Globes