Les tensions se poursuivent en marge du drame de Minneapolis où un agent de la police fédérale de l'immigration (ICE) a abattu une citoyenne américaine.

La polarisation liée au drame illustre, selon le chroniqueur Luc Ferrandez, une contamination idéologique complète de la société américaine, exacerbée par le contrôle des institutions par le mouvement MAGA.

Écoutez Luc Ferrandez et Patrick Lagacé analyser la situation et les raisons qui font en sorte qu'une partie de la population continue d'appuyer Donald Trump, lundi matin.