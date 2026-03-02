Assassinat de l’ayatollah Khamenei

Les États-Unis avaient-ils le droit de mener des frappes en Iran? Les réactions sur la scène internationale sont nombreuses.

Le premier ministre Mark Carney a soutenu l’attaque alors que des pays européens ont soulevé des doutes, appelant plutôt à la négociation.

Cette situation soulève également la question morale alors que les frappes ont mené à des centaines de morts, dont celle de l’ayatollah Ali Khamenei.

Écoutez la discussion à ce sujet avec Jean-François Lépine, chroniqueur international, et Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine et membre de la Chaire Raoul-Dandurand, au micro de Catherine Brisson, lundi.