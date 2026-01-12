 Aller au contenu
Répression sanglante

Soulèvement en Iran: «Les morgues ne suffisent plus»

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 janvier 2026 06:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Soulèvement en Iran: «Les morgues ne suffisent plus»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Voilà maintenant deux semaines que l’Iran est secoué par un soulèvement d'une rare violence.

Un bilan sommaire fait état de près de 500 manifestants qui ont perdu la vie depuis le début des protestations contre le régime au pouvoir.

Écoutez Patrick Lagacé commenter la situation, lundi, dans son tour d'horizon de l'actualité.

«C'est pas la première fois que la rue s'enflamme, et ce ne serait pas la première fois que le régime essaie de s'en tirer en tirant dans le tas, en tuant ses citoyens [...] Les évaluations du nombre de morts varient, mais ce qui est sûr, ce qui est clair, c'est qu'il y en a des dizaines et que ça va se compter par centaines. Les morgues ne suffisent plus, selon les rapports médiatiques. Et ce qui a déclenché les protestations, c'est le coût de la vie. C'est la devise qui s'est affaissée, le rial iranien. Mais le contexte plus large, c'est aussi que les gens étouffent dans ce pays-là.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • France: le Rassemblement national gagne en popularité;
  • États-Unis: le président de la Fed est visé par une enquête criminelle;
  • Santé au Québec: près de 4600 infirmières étaient en congé de maladie en novembre dernier;
  • Éducation: l'interdiction du cellulaire en classe semble porter ses fruits;
  • Immigration: les réfugiés ukrainiens se butent à des délais bureaucratiques aberrants;
  • Montréal: la nouvelle administration de Soraya Martinez Ferrada présente un budget de 7,7 milliards de dollars lundi.

