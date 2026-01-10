Nouveau joueur des Canadiens de Montréal

Le nom d’Alexandre Texier, le nouveau membre du CH, était sur toutes les lèvres cette semaine. Le jeune de 26 ans a épaté la galerie jeudi soir, en devenant devenu le deuxième joueur d'origine française à inscrire un tour du chapeau.

Son talent est-il autant reconnu en France qu'au Québec?

Écoutez Pierre-Charles Hordelalay, fan du Canadien et résident de Cergy-Pontoise en France, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.