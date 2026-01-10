Nouveau joueur des Canadiens de Montréal

Le nom d’Alexandre Texier, le nouveau membre du CH, était sur toutes les lèvres cette semaine. Le jeune de 26 ans a épaté la galerie jeudi soir, en devenant devenu le deuxième joueur d'origine française à inscrire un tour du chapeau.
Son talent est-il autant reconnu en France qu'au Québec?
Écoutez Pierre-Charles Hordelalay, fan du Canadien et résident de Cergy-Pontoise en France, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On suit les performances de nos joueurs français à l'étranger, et notamment ceux de la LNH. Il n'y en a pas beaucoup, donc effectivement, quand il y en a un qui performe, on est attentif à ses performances. Alexandre Texier, on voit qu'il a un talent naturel. Il est au-dessus de la moyenne et surtout chez nous.»