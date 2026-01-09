 Aller au contenu
Politique internationale
Entrevue de Trump avec le New York Times

«Un homme vieillissant, incohérent et probablement aussi dangereux»

par 98.5

0:00
14:47

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 08:35

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-François Lépine
Jean-François Lépine
«Un homme vieillissant, incohérent et probablement aussi dangereux»
Les affaires internationales avec Jean-François Lépine / Cogeco Média

Dans une entrevue de 120 minutes en pleine nuit accordée à des journalistes du New York Times, Donald Trump affirme que ses décisions, notamment l’intervention militaire au Venezuela contre Maduro, reposent uniquement sur sa propre moralité, ignorant lois internationales et alliés.

L’entretien révèle son imprévisibilité, ses contradictions, et ses motivations géostratégiques.

Écoutez le chroniqueur international Jean-François Lépine commenter plusieurs sujets, dont cette fascinante entrevue, vendredi, à Lagacé le matin.

«C'est vraiment, vraiment exceptionnel cette entrevue-là avec quatre correspondants du New York Times à la Maison-Blanche [...] Cette entrevue révèle encore plus un homme qui est vieillissant, incohérent et probablement aussi dangereux.» 

Jean-François Lépine

Autres sujets abordés

  • Ce qui se passe avec l’Iran;
  • La visite de Mark Carney, dès mardi prochain, en Chine.

