Société
Québec: Interdiction d'utiliser les poêles à bois

Caméra thermique pour pincer les fautifs : «Ça pose toutes sortes de problèmes»

par 98.5

Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 janvier 2026 10:42

Avec

Myriam Ségal
Myriam Ségal
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Myriam Ségal / Cogeco Média

La Ville de Québec a décidé d'appliquer, le 27 décembre dernier, son règlement interdisant tout usage de poêles à bois lors d'épisodes de smog, en affirmant que la municipalité faisait face à de telles conditions météo. 

Le site de Météo média et le site d'Environnement Québec n'indiquaient toutefois aucun épisode de smog à Québec. 

Écoutez Myriam Ségal discuter de la ville qui a eu recours à des caméras thermiques pour pincer les fautifs, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque. 

«Ils ont utilisé des caméras thermiques pour essayer de pincer les salauds de délinquants qui se servaient des poêles à bois. Et ça pose toutes sortes de problèmes. D'abord parce que dans le règlement qu'ils ont adopté, ils n'ont jamais prévu l'utilisation de caméras thermiques. Ensuite, on ne sait pas très bien ce que ça peut voir, ces caméras.»

Myriam Ségal

