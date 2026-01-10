Québec: Interdiction d'utiliser les poêles à bois

La Ville de Québec a décidé d'appliquer, le 27 décembre dernier, son règlement interdisant tout usage de poêles à bois lors d'épisodes de smog, en affirmant que la municipalité faisait face à de telles conditions météo.

Le site de Météo média et le site d'Environnement Québec n'indiquaient toutefois aucun épisode de smog à Québec.

Écoutez Myriam Ségal discuter de la ville qui a eu recours à des caméras thermiques pour pincer les fautifs, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.