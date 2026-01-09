L'exemple de la Californie

Fadwa Lapierre rapporte qu’une nouvelle loi en Californie oblige désormais les propriétaires à fournir un réfrigérateur et une cuisinière fonctionnels dans tous les logements locatifs.

Alors que cette pratique est la norme en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, le Québec demeure une exception où les locataires assument généralement ce fardeau.

Si certains y voient un avantage pour les personnes précaires ou pour éviter d'abîmer les immeubles lors des déménagements, la Corpiq et le FRAPRU s'opposent à une telle obligation, craignant une perte de flexibilité, une hausse des loyers et une surcharge de litiges devant le Tribunal administratif du logement.

Écoutez Fadwa Lapierre, journaliste et chroniqueuse au 98.5, décrire l'enjeu, vendredi, à La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.