Réalité difficile des enfants de la DPJ

L'animatrice et chroniqueuse Ingrid Falaise s'est entretenue avec une intervenante qui travaille en centre jeunesse au cours du temps des fêtes, une discussion qui l'a complètement bouleversée.
Écoutez-la discuter de la réalité des enfants qui habitent dans ces centres, samedi, à l'occasion de sa première chronique au micro de Denis Lévesque.
«À l'intervenante, je lui posais la question à savoir qui s'occupe de ces petits poux-là? Qui s'occupe de les border? Qui s'occupe de leur lire une histoire, d'écouter leurs traumas? Elle me disait que c'est eux, les intervenants. Ce qui m'enrage, c'est qu'on parle de nos enfants les plus vulnérables de notre société. Puis les intervenants, eux, doivent décider de leur désir d'implication.»