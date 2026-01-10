Chronique américaine

«Et en gros, Trump, sa manière de voir les choses, c'est qu'il y a des pays forts et puissants, qui font ce qu'ils veulent, et il y en a des plus faibles qui doivent subir ce qu'ils doivent. Et c'est le retour de cette idée que chaque pays a le droit à sa cour arrière. Et pour Trump ce sont les Amériques. Et là, l'idée c'est de s'approprier le pétrole du Venezuela. Ce n’est pas fait encore, mais même si le Venezuela n’exploitait pas son pétrole, ça veut aussi dire qu'il n'est pas exploitable par d'autres.»