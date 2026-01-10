Chronique américaine

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump agit de manière assez contradictoire à l'approche isolationniste qu'il promettait à ses électeurs en 2024.
Écoutez Guillaume Lavoie, spécialiste de la politique américaine, discuter des actions et de la vision du monde du président américain, samedi, lors de sa chronique au micro de Denis Lévesque.
«Et en gros, Trump, sa manière de voir les choses, c'est qu'il y a des pays forts et puissants, qui font ce qu'ils veulent, et il y en a des plus faibles qui doivent subir ce qu'ils doivent. Et c'est le retour de cette idée que chaque pays a le droit à sa cour arrière. Et pour Trump ce sont les Amériques. Et là, l'idée c'est de s'approprier le pétrole du Venezuela. Ce n’est pas fait encore, mais même si le Venezuela n’exploitait pas son pétrole, ça veut aussi dire qu'il n'est pas exploitable par d'autres.»