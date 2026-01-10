Chronique culturelle

L'auteur-compositeur-interprète anglais David Bowie nous quittait il y a dix ans, le 10 janvier 2016.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cet artiste auquel il souhaitait rendre hommage, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«Ça a été tout un choc parce qu'on ne savait pas qu'il était malade. On lui a diagnostiqué un cancer 18 mois plus tôt. Il n'a pas rendu l'information publique. Et il venait tout juste de lancer un album. C'est un artiste extraordinaire, un vrai créatif, avec des albums inoubliables, des tournées, et des rôles au cinéma aussi.»