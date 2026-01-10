Chronique culturelle

 Aller au contenu
Il y a dix ans, David Bowie nous quittait

par 98.5

Signé Lévesque

le 10 janvier 2026 11:02

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Leclair
Stéphane Leclair
Il y a dix ans, David Bowie nous quittait
L'auteur-compositeur-interprète anglais David Bowie nous quittait il y a dix ans, le 10 janvier 2016. / Kin Cheung / The Associated Press

L'auteur-compositeur-interprète anglais David Bowie nous quittait il y a dix ans, le 10 janvier 2016.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cet artiste auquel il souhaitait rendre hommage, samedi, au micro de Denis Lévesque.

«Ça a été tout un choc parce qu'on ne savait pas qu'il était malade. On lui a diagnostiqué un cancer 18 mois plus tôt. Il n'a pas rendu l'information publique. Et il venait tout juste de lancer un album. C'est un artiste extraordinaire, un vrai créatif, avec des albums inoubliables, des tournées, et des rôles au cinéma aussi.»

Stéphane Leclair

