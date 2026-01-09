On connaît maintenant la composition de l'équipe canadien de hockey féminin pour le Canada en vue des Jeux olympiques de Milan-Cortina.
Écoutez Patricia Ann Beaulieu, chroniqueuse en sport féminin, commenter la composition de l'équipe en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Marie-Philip Poulin et Ann-Renée Desbiens, seules Québécoises au sein de la formation;
- Cinq joueuses de la Victoire de Montréal ont été sélectionnées;
- Une surprise parmi la sélection
- Est-ce que Ann-Renée Desbiens sera la gardienne numéro un de l'équipe?
- Un match entre la Victoire et la formation de Vancouver au Centre Vidéotron en fin de semaine.