Peur et déni lié à la maladie

Le quart des Canadiens préférerais ne pas en être conscient, s’ils étaient atteints de l’Alzheimer, selon un récent sondage Léger.

Écoutez Marie-Ève Tremblay, animatrice de l’émission Radio-Textos dont le père est atteint de la maladie d’Alzheimer, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.