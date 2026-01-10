 Aller au contenu
Société
Peur et déni lié à la maladie

Alzheimer : «Quand t'as le diagnostic, tu vis avec une épée de Damoclès»

par 98.5

0:00
10:33

Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 janvier 2026 08:47

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Alzheimer : «Quand t'as le diagnostic, tu vis avec une épée de Damoclès»
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Le quart des Canadiens préférerais ne pas en être conscient, s’ils étaient atteints de l’Alzheimer, selon un récent sondage Léger. 

Écoutez Marie-Ève Tremblay, animatrice de l’émission Radio-Textos dont le père est atteint de la maladie d’Alzheimer, aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«La première question, c'est : qu'est-ce que je vais perdre? Parce qu'il est hyper conscient, c'est ça l'affaire. Il y a une progression dans tout ça. C'est ça qui fait le plus mal pour lui. Quand t'as le diagnostic, tu vis avec une épée de Damoclès. Tu es toujours en train d'attendre ce qui va arriver, et à quel moment ça va frapper. Mais au moins, ça nous permet de comprendre. Je pense surtout à ma mère qui vit avec lui jour après jour.»

Marie-Ève Tremblay

