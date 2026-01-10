Chronique culturelle

La pièce de théâtre Broue sera bientôt de retour dans les salles de spectacles au Québec.
Écoutez Stéphane Leclair discuter de cette œuvre qui sera présentée dès juillet, avec les comédiens Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville.
La pièce de théâtre Broue sera bientôt de retour dans les salles de spectacles au Québec.
Écoutez Stéphane Leclair discuter de cette œuvre qui sera présentée dès juillet, avec les comédiens Benoît Brière, Luc Guérin et Martin Drainville.
Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.