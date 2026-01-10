Le premier épisode de l'émission Facteur A, dans laquelle des personnalités connues se font interviewer par des personnes autistes, sera diffusé samedi soir à Radio-Canada.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair discuter de cet épisode qu'il a eu l'occasion de visionner, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«On s'attache vraiment à ces 25 intervieweurs et ce sont les mêmes qui reviennent pendant les six épisodes. Et on sait leur donner de la place. Par leurs questions qui sont recherchées, drôles et pertinentes, mais aussi par leurs réactions. Par exemple, il y a un slameur, mais on lui donne le temps de faire son slam. Il y a un rappeur, un poète aussi.»
Aussi dans ce segment :
- Le comédien Mickey Rourke refuse l’aide du public pour payer ses dettes de loyers.