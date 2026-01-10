Femme tuée par l'ICE

La mort d'une femme tuée par l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) lors d'une intervention à Minneapolis a soulevé énormément d'indignation aux États-Unis cette semaine.
Écoutez le chroniqueur politique Frédéric Bérard aborder le sujet, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est un assassinat, dites-moi pas que c'est une bavure policière. Elle était minivan. Le gars, il l'a tiré à bout portant, trois balles dans la tête. Puis, quand Trump dit que les gens du ICE ont l'immunité complète, c'est tout à fait faux. Ce gars-là pourrait et devrait se faire poursuivre, donc et au civil, et au criminel.»