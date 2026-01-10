Actualités sportives

Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury a remporté sa 100ᵉ victoire en Coupe du monde, vendredi à Val-Saint-Côme.
Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cet exploit, lors de son bilan de l'actualité sportive, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est énorme. Il le dit lui-même. Il ne pensait jamais atteindre ce plateau-là. Et non seulement la pluie était au rendez-vous, mais les compétitions ont été retardées en raison du brouillard. Mais bref, Mikaël Kingsbury, qui s'est classé troisième des qualifications, a offert une descente impeccable pour laquelle il a obtenu une note de 85,83. C'était un moment assez magique devant cette foule hystérique. Le voir soulever son fils de seize mois maintenant, et ses parents qui lui ont offert cette 100ᵉ médaille d'or, ce n’est pas rien ça!»