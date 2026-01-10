 Aller au contenu
Sports
Actualités sportives

100ᵉ victoire en Coupe du monde pour Mikaël Kingsbury : «C'est énorme!»

par 98.5

0:00
5:29

Entendu dans

Signé Lévesque

le 10 janvier 2026 07:52

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
100ᵉ victoire en Coupe du monde pour Mikaël Kingsbury : «C'est énorme!»
Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury a remporté sa 100ᵉ victoire en Coupe du monde, vendredi à Val-Saint-Côme. / Sean Kilpatrick / La Presse canadienne

Le skieur acrobatique québécois Mikaël Kingsbury a remporté sa 100ᵉ victoire en Coupe du monde, vendredi à Val-Saint-Côme. 

Écoutez Daphnée Malboeuf discuter de cet exploit, lors de son bilan de l'actualité sportive, samedi, au micro de Denis Lévesque. 

«C'est énorme. Il le dit lui-même. Il ne pensait jamais atteindre ce plateau-là. Et non seulement la pluie était au rendez-vous, mais les compétitions ont été retardées en raison du brouillard. Mais bref, Mikaël Kingsbury, qui s'est classé troisième des qualifications, a offert une descente impeccable pour laquelle il a obtenu une note de 85,83. C'était un moment assez magique devant cette foule hystérique. Le voir soulever son fils de seize mois maintenant, et ses parents qui lui ont offert cette 100ᵉ médaille d'or, ce n’est pas rien ça!»

Daphnée Malboeuf

