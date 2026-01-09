Rumeurs sur les réseaux sociaux

Les Sénateurs d'Ottawa ont subi une lourde défaite 8-2 contre l'Avalanche du Colorado, jeudi, au moment où des rumeurs de problèmes internes sont apparues sur un compte anonyme sur X.
Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs, Marc Legault, commenter la situation de l'équipe en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Un revers cuisant pour les Sénateurs;
- Marc Legault estime que les rumeurs ne tiennent pas la route;
- Le DG des Sénateurs nie publiquement et fermement les rumeurs touchant le gardien Linus Ullmark;
- La crise des gardiens, elle, est bien réelle;
- James Reimer en essai professionnel.