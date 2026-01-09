 Aller au contenu
Hockey
Rumeurs sur les réseaux sociaux

Les Sénateurs nient fermement les rumeurs touchant Linus Ullmark

par 98.5 Sports

0:00
8:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 janvier 2026 22:30

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Marc Legault
Marc Legault
Les Sénateurs nient fermement les rumeurs touchant Linus Ullmark
Marc Legault / Cogeco Média

Les Sénateurs d'Ottawa ont subi une lourde défaite 8-2 contre l'Avalanche du Colorado, jeudi, au moment où des rumeurs de problèmes internes sont apparues sur un compte anonyme sur X.

Écoutez le descripteur des matchs des Sénateurs, Marc Legault, commenter la situation de l'équipe en compagnie de Mario Langlois.

Les sujets discutés

  • Un revers cuisant pour les Sénateurs;
  • Marc Legault estime que les rumeurs ne tiennent pas la route;
  • Le DG des Sénateurs nie publiquement et fermement les rumeurs touchant le gardien Linus Ullmark;
  • La crise des gardiens, elle, est bien réelle;
  • James Reimer en essai professionnel.

Vous aimerez aussi

Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
Les amateurs de sports
Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
0:00
43:15
«Texier comprend son rôle et il joue en fonction des deux autres» -Dany Dubé
Les amateurs de sports
«Texier comprend son rôle et il joue en fonction des deux autres» -Dany Dubé
0:00
10:52

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Hockey féminin: on discute de la composition de l'équipe nationale
Rattrapage
Jeux olympiques de Milan
Hockey féminin: on discute de la composition de l'équipe nationale
NFL: c'est le temps de faire les prédictions
Rattrapage
Six matchs éliminatoires en fin de semaine
NFL: c'est le temps de faire les prédictions
Le club-école des Nets attire des milliers d'amateurs à la Place Bell
Rattrapage
Basketball
Le club-école des Nets attire des milliers d'amateurs à la Place Bell
«Le hockey, c'est notre nation» -Guy Jodoin
Rattrapage
Ça sent la coupe
«Le hockey, c'est notre nation» -Guy Jodoin
Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
Rattrapage
Le premier trio
Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
«Texier comprend son rôle et il joue en fonction des deux autres» -Dany Dubé
Rattrapage
Les succès de Texier avec Suzuki et Caufield
«Texier comprend son rôle et il joue en fonction des deux autres» -Dany Dubé
«Le défi: ne pas rester accroché à ces deux matchs» -Antoine Roussel
Rattrapage
Ce que Texier doit faire désormais
«Le défi: ne pas rester accroché à ces deux matchs» -Antoine Roussel
Blake Coleman, un bon candidat?
Rattrapage
Renforts pour les Canadiens
Blake Coleman, un bon candidat?
Cole Caufield déçu de ne pas participer aux Jeux de Milan
Rattrapage
Ligue nationale de hockey
Cole Caufield déçu de ne pas participer aux Jeux de Milan
Le CF Montréal magasine pour la saison à venir
Rattrapage
Soccer
Le CF Montréal magasine pour la saison à venir
Combien ça coûte pour jouer au hockey?
Rattrapage
La valeur du sport
Combien ça coûte pour jouer au hockey?
C'est terminé pour John Harbaugh et Pete Carroll
Rattrapage
NFL
C'est terminé pour John Harbaugh et Pete Carroll
«C'est l'équipe la plus talentueuse à un si jeune âge» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens 2025-2026
«C'est l'équipe la plus talentueuse à un si jeune âge» -Dany Dubé
«Les Suédois ont joué un match méthodique» -Stéphane Leroux
Rattrapage
Champions du Championnat mondial junior
«Les Suédois ont joué un match méthodique» -Stéphane Leroux