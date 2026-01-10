Réseaux sociaux

Grok, l'intelligence artificielle de X, a semé la controverse cette semaine en raison de son nouvel outil permettant de modifier des images. Effectivement, plusieurs personnes s'en servent pour demander à cet outil de déshabiller des femmes, parfois mineures.
Écoutez Frédéric Labelle discuter de ce phénomène préoccupant, samedi, au micro de Denis Lévesque.
«C'est incroyable ce qu'on voit depuis le retour des fêtes. Ce n’est pas une nudité complète, mais c'est quand même en petite tenue, dans des positions parfois suggestives. Ce n’est pas rien, 50 % des photos qui ont été générées par Grok c'est pour déshabiller du monde.»