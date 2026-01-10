Réseaux sociaux

Grok, l'intelligence artificielle de X, a semé la controverse cette semaine en raison de son nouvel outil permettant de modifier des images. Effectivement, plusieurs personnes s'en servent pour demander à cet outil de déshabiller des femmes, parfois mineures.

Écoutez Frédéric Labelle discuter de ce phénomène préoccupant, samedi, au micro de Denis Lévesque.