Politique provinciale
Sécheresse et électricité

Réservoirs d'Hydro-Québec au plus bas: un signal d'alarme énergétique

par 98.5

le 9 janvier 2026 13:09

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Hydro-Québec doit faire face au défi de l'eau: allons-nous vers des importations coûteuses? / stebren/ Adobe Stock

Le professeur Pierre-Olivier Pineau, expert en énergie au HEC Montréal, tire la sonnette d'alarme sur le niveau historiquement bas des réservoirs d'Hydro-Québec, une situation inédite depuis 2005.

Selon les données du journal Le Devoir, trois années consécutives de faibles précipitations ont forcé la société d'État à puiser dans ses réserves stratégiques.

Bien que M. Pineau se dise rassuré par la capacité d'Hydro-Québec à gérer ces cycles naturels, il souligne que la fin des surplus massifs obligera le Québec à compter davantage sur l'efficacité énergétique et des importations nocturnes en provenance de l'Ontario ou de New York.

Cette nouvelle réalité climatique pourrait impacter significativement les profits futurs de la société d'État.

Écoutez Pierre-Olivier Pineau, professeur au HEC Montréal, expliquer le tout, vendredi, à La commission

