Hockey
Ça sent la coupe

«Le hockey, c'est notre nation» -Guy Jodoin

98.5 Sports

9 janvier 2026

Mario Langlois
Mario Langlois
«Le hockey, c'est notre nation» -Guy Jodoin
Pierre Gervais, Guy Jodoin et Mario Langlois. / Cogeco Média

Pour la première édition de l'année 2026 de Ça sent la coupe, l'animateur Mario Langlois et son complice Pierre Gervais accueillent une figure connue, aimée et apprécie du public québécois depuis des décennies.

Écoutez la longue conversation entre Guy Jodin, Mario Langlois et Pierre Gervais dans cet épisode de Ça sent la coupe.

Comme d'habitude, les trois membres de la discussion partagent un vin abordable.

Ce soir, le Château la Coustarelle, Grande Cuvée Prestige 2020, à 19,90 $

Les sujets discutés

  • Une bonne astuce: acheter le chandail de l'équipe locale lors d'un voyage dans une autre ville;
  • L'impact des jeunes des Canadiens, notamment «bébé» Hutson, comme le dit Jodoin;
  • «Le hockey, c'est notre nation», dit-il, en parlant du hockey;
  • L'impact des joueurs qui s'efforcent à parler en français;
  • Jodoin partage son sentiment de liberté après avoir quitté Le Tricheur: «Vive les artistes libres!»
  • Ce dernier scénarise un nouveau volet de Dans une galaxie près de chez vous et il évoque les défis de production cinématographique;
  • On évoque les enjeux du coût élevé du hockey pour les jeunes
  • La rareté des Québécois dans les équipes nationales
  • L’importance de l’inspiration et de l’engagement communautaire des athlètes
  • Gilles Latulippe, croisé à 10, 12 ans, a été l'inspiration qui a incité Guy Jodin à travailler dans son milieu.
  • Le grand cru et la piquette du trio.

