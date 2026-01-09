Pour la première édition de l'année 2026 de Ça sent la coupe, l'animateur Mario Langlois et son complice Pierre Gervais accueillent une figure connue, aimée et apprécie du public québécois depuis des décennies.

Écoutez la longue conversation entre Guy Jodin, Mario Langlois et Pierre Gervais dans cet épisode de Ça sent la coupe.

Comme d'habitude, les trois membres de la discussion partagent un vin abordable.

Ce soir, le Château la Coustarelle, Grande Cuvée Prestige 2020, à 19,90 $

Les sujets discutés