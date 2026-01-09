 Aller au contenu
Hockey
Le premier trio

Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc

par 98.5 Sports

0:00
43:15

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 janvier 2026 20:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Les succès de Texier, la fierté retrouvée et les ennuis de Bolduc
Le premier trio / Cogeco Média

C'est vendredi, donc, c'est le moment de s'installer avec le premier trio de Mario Langlois.

Écoutez Mario Langlois avec le commentateur Tony Marinaro, le journaliste Jean-François Chaumont et l'analyse Stéphane Waite.

Les succès d'Alexandre Texier

Stéphane Waite: «Texier s’ennuyait beaucoup de sa patrie. De se retrouver dans un univers francophone, ça lui fait du bien. Je veux attendre avant de me précipiter dans son cas en raison de son historique de non-constance. Mais il y a un mois et demi, sa carrière tenait à un fil et maintenant, il joue dans l’équipe la plus célèbre en France»

Jean-Francois Chaumont: «S’il peut commencer à se trouver une niche ici, ça peut être intéressant. Texier est tellement heureux, il n’arrête jamais de sourire. Le train passe, et en ce moment, il saute dedans»

Tony Marinaro: «L’échantillon est petit, mais il faut se rendre à l’évidence que Texier a plus d’habiletés qu’on ne le pensait. Il est à sa place. Il marque de beaux buts, il fait de bonnes choses, mais je veux voir ce Texier-là dans un aréna plus hostile.»

La fierté retrouvée chez les Canadiens

Stéphane Waite: «Avoir huit francophones dans l’alignement, cela ne nuit absolument pas»

Jean-François Chaumont: «Il y a un sentiment d’unité, chapeau à Hughes et Gorton.»

Tony Marinero: «Tout le monde semble heureux et chapeau à Martin St-Louis d’avoir ramené cette fierté. Montréal devient une destination de choix dans la LNH, même avec les taxes et la température.»

Les ennuis de Zachary Bolduc

Jean-François Chaumont: «Bolduc a de la difficulté à se trouver une chaise jusqu’à maintenant.»

Stéphane Waite: «Un séjour à Laval pour Bolduc est un couteau à double tranchant ; il ne faut pas tuer sa confiance.»

Tony Marinaro: «Bolduc est capable de beaucoup plus, il a un beau potentiel».

Tony Marinaro, Jean-François Chaumont, Mario Langlois ert Stéphane Waite/Cogeco media.

