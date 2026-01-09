Ceux et celles qui étaient au Centre Bell cette semaine - ou qui ont regardé les matchs à la télévision - ont vécu une expérience assez exceptionnelle lors des victoires des Canadiens de Montréal contre les Flames de Calgary et les Panthers de la Floride.

Écoutez l'animateur de l'émission Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, commenter l'ambiance au Centre Bell cette semaine avec Philippe Cantin, Catherine Beauchamp et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés