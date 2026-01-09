 Aller au contenu
Hockey
Canadiens de Montréal

Une ambiance du tonnerre au Centre Bell

par 98.5 Sports

Le Québec maintenant

le 9 janvier 2026 18:16

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Jérémie Rainville
Jérémie Rainville

Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Jérémie Rainville / Cogeco Média

Ceux et celles qui étaient au Centre Bell cette semaine - ou qui ont regardé les matchs à la télévision - ont vécu une expérience assez exceptionnelle lors des victoires des Canadiens de Montréal contre les Flames de Calgary et les Panthers de la Floride.

Écoutez l'animateur de l'émission Bonsoir les sportifs, Jérémie Rainville, commenter l'ambiance au Centre Bell cette semaine avec Philippe Cantin, Catherine Beauchamp et Meeker Guerrier.

Les sujets discutés

  • L'ambiance et l'amour au Centre Bell;
  • Une version 2.0 des partisans;
  • Un ménage à trois, comme en 1986, année... de la coupe Stanley;
  • Un auditeur de 18 ans adore ce ménage à trois;
  • Le bien collectif au sein des joueurs des Canadiens.

