 Aller au contenu
Société
Forme physique

Reprise du sport: des résolutions sans pression en 2026

par 98.5

0:00
12:18

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 janvier 2026 17:38

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Reprise du sport: des résolutions sans pression en 2026
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Au lieu de s’imposer des objectifs physiques trop difficiles en 2026, il est plus bénéfique d’adopter une approche plus douce pour se remettre en forme.

Si la reprise est trop brutale, il est fort probable que les bonnes résolutions ne tiennent que quatre à six semaines.

La pression, la compétition et la comparaison sont donc les habitudes à laisser derrière nous en 2026.

Écoutez Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et fondatrice de MaZoneFit, donner ses conseils, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains
La commission
Du chocolat de chez nous sur les tablettes des Costco américains
0:00
8:43
Pourrait-on avoir un Québec sans nids-de-poule?
La commission
Pourrait-on avoir un Québec sans nids-de-poule?
0:00
11:53

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Une ambiance du tonnerre au Centre Bell
Les chiens sont capables d'apprendre le vocabulaire humain
Rattrapage
Société
Les chiens sont capables d'apprendre le vocabulaire humain
Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?
Rattrapage
Ingérence et droit international
Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?
Justin Trudeau sera-t-il aux Golden Globes?
Rattrapage
La cérémonie aura lieu dimanche
Justin Trudeau sera-t-il aux Golden Globes?
Janvier: mois des résolutions et des divorces
Rattrapage
Santé du couple
Janvier: mois des résolutions et des divorces
«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Rattrapage
L'éclosion d'Alexandre Texier
«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Alexandre Texier impressionne face aux Panthers
Rattrapage
Tour du chapeau au Centre Bell
Alexandre Texier impressionne face aux Panthers
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Rattrapage
Intensification des manifestations
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
Rattrapage
Nouveaux albums de 2026
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
Erreurs policières: un chef de gang libéré
Rattrapage
Travail policier mis en cause
Erreurs policières: un chef de gang libéré
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
Rattrapage
Économie canadienne
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
Rattrapage
Femme tuée à Minneapolis
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique