Forme physique

Au lieu de s’imposer des objectifs physiques trop difficiles en 2026, il est plus bénéfique d’adopter une approche plus douce pour se remettre en forme.

Si la reprise est trop brutale, il est fort probable que les bonnes résolutions ne tiennent que quatre à six semaines.

La pression, la compétition et la comparaison sont donc les habitudes à laisser derrière nous en 2026.

Écoutez Josée Lavigueur, professeure d’éducation physique et fondatrice de MaZoneFit, donner ses conseils, vendredi, au micro de Philippe Cantin.