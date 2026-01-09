 Aller au contenu
Politique internationale
Ingérence et droit international

Donald Trump peut-il sérieusement attaquer les cartels de drogue au Mexique?

le 9 janvier 2026 16:56

Philippe Cantin
Le président américain Donald Trump a annoncé que les forces américaines allaient «commencer maintenant à frapper des terres» au Mexique pour cibler les cartels de la drogue, après des mois de frappes navales. 

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n'apprécie guère. Le Mexique a d'ailleurs condamné la désignation antérieure de six cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères par Trump, craignant une menace pour sa souveraineté. 

Écoutez à ce sujet Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et affilié à l'Université de Sherbrooke, au micro de Philippe Cantin.

  • Le lieutenant-colonel souligne les risques pour le droit international advenant de telles attaques;
  • La stabilité des relations États-Unis-Mexique-Canada pourrait être en cause;
  • La sécurité du Canada, notamment face aux ambitions américaines sur le Groenland et l’Arctique, est également reliée;
  • Rémi Landry met en garde contre l’érosion du respect de la souveraineté et des alliances comme l’OTAN.

