Ingérence et droit international

Le président américain Donald Trump a annoncé que les forces américaines allaient «commencer maintenant à frapper des terres» au Mexique pour cibler les cartels de la drogue, après des mois de frappes navales.
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n'apprécie guère. Le Mexique a d'ailleurs condamné la désignation antérieure de six cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères par Trump, craignant une menace pour sa souveraineté.
Écoutez à ce sujet Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et affilié à l'Université de Sherbrooke, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Le lieutenant-colonel souligne les risques pour le droit international advenant de telles attaques;
- La stabilité des relations États-Unis-Mexique-Canada pourrait être en cause;
- La sécurité du Canada, notamment face aux ambitions américaines sur le Groenland et l’Arctique, est également reliée;
- Rémi Landry met en garde contre l’érosion du respect de la souveraineté et des alliances comme l’OTAN.