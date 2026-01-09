Ingérence et droit international

Le président américain Donald Trump a annoncé que les forces américaines allaient «commencer maintenant à frapper des terres» au Mexique pour cibler les cartels de la drogue, après des mois de frappes navales.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum n'apprécie guère. Le Mexique a d'ailleurs condamné la désignation antérieure de six cartels mexicains comme organisations terroristes étrangères par Trump, craignant une menace pour sa souveraineté.

Écoutez à ce sujet Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite et affilié à l'Université de Sherbrooke, au micro de Philippe Cantin.

