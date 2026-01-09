Santé du couple

Si la nouvelle année est souvent signe de nouvelles résolutions, elle peut aussi être accompagnée par des séparations.
Il est vrai que les demandes de divorce sont en augmentation après le temps des Fêtes, en janvier, mais aussi après la période estivale en septembre.
Écoutez Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille, revenir sur cette tendance, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.
«L'ouverture de dossiers augmente parce que les gens ont passé du temps ensemble. Ils sont plus dans leur routine. Peut-être qu'ils ont réalisé qu'ils ne sont plus en amour et veulent mettre fin aussi à leur relation. Dans le contexte aussi de cette question, l'une des résolutions est: "Est-ce que je vais continuer ma vie comme ça ou pas?"»