Santé du couple

Si la nouvelle année est souvent signe de nouvelles résolutions, elle peut aussi être accompagnée par des séparations.

Il est vrai que les demandes de divorce sont en augmentation après le temps des Fêtes, en janvier, mais aussi après la période estivale en septembre.

Écoutez Me Sylvie Schirm, avocate spécialisée en droit de la famille, revenir sur cette tendance, vendredi, à l’émission Le Québec maintenant.