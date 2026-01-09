 Aller au contenu
Justice et faits divers
Travail policier mis en cause

Erreurs policières: un chef de gang libéré

par 98.5

0:00
7:43

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 janvier 2026 15:44

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Erreurs policières: un chef de gang libéré
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le chef de gang Jean-Philippe Célestin a été acquitté, vendredi, au palais de justice de Montréal, après que la juge au dossier ait trouvé des erreurs commises par les policiers le jour de son arrestation, le 9 avril 2022.

Il avait été accusé d’entrave au travail des policiers, mais des contradictions dans les rapports et l'absence de certaines notes des policiers ont mené à son acquittement.

Écoutez Michel Savard, ex-directeur adjoint de la Sûreté du Québec, faire le point, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

Vous aimerez aussi

Deuil national: la Suisse se recueille vendredi
La commission
Deuil national: la Suisse se recueille vendredi
0:00
13:39
Meurtre d'un influenceur: Joanie Lepage veut une peine à domicile
Lagacé le matin
Meurtre d'un influenceur: Joanie Lepage veut une peine à domicile
0:00
5:54

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Rattrapage
L'éclosion d'Alexandre Texier
«C'est le fun de voir ce talent remonter à la surface» -Antoine Roussel
Alexandre Texier impressionne face aux Panthers
Rattrapage
Tour du chapeau au Centre Bell
Alexandre Texier impressionne face aux Panthers
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Rattrapage
Intensification des manifestations
Révolte en Iran: le début de la fin pour le régime?
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
Rattrapage
Nouveaux albums de 2026
Bruno Mars, Madonna et BTS attendus
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
Rattrapage
Économie canadienne
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
Rattrapage
Femme tuée à Minneapolis
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
Jean Chrétien en Chine une semaine avant Mark Carney
Rattrapage
Une visite loin d’être anodine
Jean Chrétien en Chine une semaine avant Mark Carney
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Rattrapage
Santé Canada est à l'étude
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Une stratégie pour anticiper la victoire du Parti québécois et un référendum
Rattrapage
Le gouvernement fédéral se prépare
Une stratégie pour anticiper la victoire du Parti québécois et un référendum
Un gars, une fille revient pour une 11e saison
Rattrapage
Nouvelle aventure pour Guy et Sylvie
Un gars, une fille revient pour une 11e saison
Urgences qui débordent: «On dirait un système de brousse et qu'on improvise»
Rattrapage
La Fédération de la santé du Québec s'inquiète
Urgences qui débordent: «On dirait un système de brousse et qu'on improvise»
Urgences qui débordent: les médecins dénoncent un manque de ressources
Rattrapage
Baisse de la vaccination et pic de la grippe
Urgences qui débordent: les médecins dénoncent un manque de ressources