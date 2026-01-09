Travail policier mis en cause

Le chef de gang Jean-Philippe Célestin a été acquitté, vendredi, au palais de justice de Montréal, après que la juge au dossier ait trouvé des erreurs commises par les policiers le jour de son arrestation, le 9 avril 2022.

Il avait été accusé d’entrave au travail des policiers, mais des contradictions dans les rapports et l'absence de certaines notes des policiers ont mené à son acquittement.

Écoutez Michel Savard, ex-directeur adjoint de la Sûreté du Québec, faire le point, vendredi, au micro de Philippe Cantin.