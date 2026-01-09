1 million d'écoutes en un mois

La série canadienne Heated Rivalry, qui fait présentement fureur à travers le monde, a fait exploser le nombre d'écoutes de la chanson Journée Parfaite de l'artiste québécois Dumas.
Le réalisateur, Jacob Tierney, a misé sur quelques chansons francophones dans la série qui raconte l'histoire de deux joueurs de hockey vedettes qui développent une relation secrète hors-glace.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et Dumas discuté de cette belle histoire, vendredi, à Lagacé le matin.
«Quand j'ai eu la demande, j'avais sous-estimé l'ampleur du phénomène. La série a explosé. Pour situer les gens, une chanson comme Journée parfaite, admettons sur Spotify l'année dernière, ça générait environ 15 000 écoutes par mois et depuis la sortie de la série, c'est 35 000 écoutes par jour. Donc il y a eu 1 million d'écoutes de la chanson en un mois et des autres chansons aussi québécoises que dans la série.»