1 million d'écoutes en un mois

La série canadienne Heated Rivalry, qui fait présentement fureur à travers le monde, a fait exploser le nombre d'écoutes de la chanson Journée Parfaite de l'artiste québécois Dumas.

Le réalisateur, Jacob Tierney, a misé sur quelques chansons francophones dans la série qui raconte l'histoire de deux joueurs de hockey vedettes qui développent une relation secrète hors-glace.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson et Dumas discuté de cette belle histoire, vendredi, à Lagacé le matin.