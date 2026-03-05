Un classique de 1986 revisité

Le comédien Henri Picard a décroché un rôle dans la reprise de Youngblood, un film de hockey sorti en 1986. Après avoir été présenté en première à Los Angeles, le film sortira dans près de 400 cinémas.

Écrit par Charles Officer et réalisé par Hubert Davis, l'histoire explore la présence du racisme dans le hockey à travers le parcours de Dean Youngblood, un joueur de hockey junior afro-canadien.

Derek Sutton, le capitaine de l'équipe qu'incarne Picard dans le film, est devenu Denis Sutton, un québécois, dans cette version revisitée, notamment grâce à la performance du jeune comédien.

Écoutez Henri Picard discuter de son rôle dans le nouveau film de hockey Youngblood, jeudi, en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

Malgré le succès qu'a pu connaitre la série Heated Rivalry, le comédien se montre prudent quant à l'engouement que le film pourrait générer. La version 2026 de Youngblood sera présenté dans près de 300 cinémas américains.