Arts et spectacles
Un classique de 1986 revisité

Youngblood: le comédien Henri Picard discute de son rôle

par 98.5

0:00
9:39

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 5 mars 2026 16:45

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
L'acteur Hakeem Liu incarne Dean Youngblood dans le film. / Shawn Goldberg/La Presse Canadienne

Le comédien Henri Picard a décroché un rôle dans la reprise de Youngblood, un film de hockey sorti en 1986. Après avoir été présenté en première à Los Angeles, le film sortira dans près de 400 cinémas.

Écrit par Charles Officer et réalisé par Hubert Davis, l'histoire explore la présence du racisme dans le hockey à travers le parcours de Dean Youngblood, un joueur de hockey junior afro-canadien.

Derek Sutton, le capitaine de l'équipe qu'incarne Picard dans le film, est devenu Denis Sutton, un québécois, dans cette version revisitée, notamment grâce à la performance du jeune comédien.

Écoutez Henri Picard discuter de son rôle dans le nouveau film de hockey Youngblood, jeudi, en compagnie de Catherine Beauchamp et de Philippe Cantin.

Malgré le succès qu'a pu connaitre la série Heated Rivalry, le comédien se montre prudent quant à l'engouement que le film pourrait générer. La version 2026 de Youngblood sera présenté dans près de 300 cinémas américains. 

«C'est sûr que ça fait rêver. Après, est-ce que beaucoup de monde qui vont aller voir le film? Le film original était populaire aux États-Unis. Mais le hockey, c'est moins populaire aux États-Unis qu'au Canada. On verra. Je ne veux pas me faire d'attentes.»

Henri Picard

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d'autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

