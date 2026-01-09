 Aller au contenu
Justice et faits divers
Montréal, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert?

Homme désorganisé: «Ça fait 4 ou 5 fois qu'on intervient avec lui depuis 2024»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 07:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Homme désorganisé: «Ça fait 4 ou 5 fois qu'on intervient avec lui depuis 2024»
Fady Dagher / 98.5

Une intervention policière d'envergure s'est déroulée jeudi au centre-ville de Montréal à proximité de l'UQAM afin de maîtriser un homme désorganisé qui était armé d'un couteau.

Écoutez le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, discuter de cette intervention sous haute tension, qui impliquait un homme de 34 ans, connu des policiers, en pleine crise.

Le directeur souligne la dangerosité extrême de la situation, survenue vers 7h45 à un endroit et une heure de grande affluence. L'intervention a mobilisé près d'une trentaine de policiers qui ont dû utiliser plusieurs techniques et armes intermédiaires pour maîtriser l'individu sans le blesser gravement :

Fady Dagher exprime son inquiétude face à l'intensification des enjeux de santé mentale dans la métropole.

«Le sentiment d'urgence, la Ville de Montréal l'a, le ministère de la Santé l'a... mais je pense qu'il faut aller plus vite, plus loin, plus fort, tous les partenaires ensemble.»

Fady Dagher

Le directeur du SPVM a par ailleurs révélé à Patrick Lagacé que huit des 31 meurtres survenus l'an passé sur le territoire montréalais étaient liés à des enjeux de santé mentale.

