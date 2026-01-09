Montréal, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert?

Une intervention policière d'envergure s'est déroulée jeudi au centre-ville de Montréal à proximité de l'UQAM afin de maîtriser un homme désorganisé qui était armé d'un couteau.

Écoutez le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, discuter de cette intervention sous haute tension, qui impliquait un homme de 34 ans, connu des policiers, en pleine crise.

Le directeur souligne la dangerosité extrême de la situation, survenue vers 7h45 à un endroit et une heure de grande affluence. L'intervention a mobilisé près d'une trentaine de policiers qui ont dû utiliser plusieurs techniques et armes intermédiaires pour maîtriser l'individu sans le blesser gravement :

Fady Dagher exprime son inquiétude face à l'intensification des enjeux de santé mentale dans la métropole.