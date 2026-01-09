Des détecteurs de métal... à l'hôpital

La présence d'itinérants parfois agressifs a forcé l'hôpital Notre-Dame à installer des outils de sécurité.

Les patients doivent maintenant passer à travers un détecteur de métal et il y a des boutons de panique à la cafétéria ainsi que des ustensiles de plastique.

D'autres mesures ont aussi été prises à la demande des employés.

Écoutez Isabelle Allaire, directrice par intérim des soins infirmiers au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montreal, discuter de l'installation de détecteurs de métal à l'urgence de l'Hôpital Notre-Dame, à Lagacé le matin.

Cette mesure exceptionnelle, semblable à celle d'un aéroport, a été justifiée par une augmentation marquée des agressions et de la violence envers le personnel et les usagers entre 2022 et 2023.

Depuis la mise en place de ces portiques de sécurité, le nombre d'agressions déclarées a chuté de moitié.

La gestionnaire confirme que de nombreuses armes blanches, et même quelques armes à feu, ont été saisies à l'entrée de l'urgence.